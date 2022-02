Vaccini: in hub Oristano somministrazioni senza prenotazione

(ANSA) - ORISTANO, 17 FEB - L'accesso all'hub vaccinale di Oristano, ospitato nel Palazzetto dello Sport di Sa Rodia, sarà d'ora in avanti libero per le persone dai 12 anni in su.

Non sarà più necessario quindi, prenotare preventivamente il proprio appuntamento vaccinale tramite il sistema Poste, ma per la somministrazione del vaccino ci si potrà presentare direttamente nella struttura, con ingresso da viale Repubblica, muniti della propria tessera sanitaria e, possibilmente, dei moduli di consenso informato e scheda anamnestica già compilati.

Gli orari di apertura del Centro vaccinale sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

"Considerato l'ampio stato di avanzamento della campagna vaccinale anche per le terze dosi, il numero di accessi della popolazione adulta è in progressivo calo - spiega la direttrice del Servizio di Igiene Pubblica, responsabile dell'hub vaccinale oristanese, Maria Valentina Marras - questo consente, per i cittadini dai 12 anni in su, di accedere all'hub anche senza prenotazione".

Resta invece l'obbligo di prenotazione dell'appuntamento vaccinale per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

"Per chi rientra in questa fascia d'età continuerà ad essere necessario prenotare tramite i consueti canali del sistema Poste - prosegue la dottoressa Marras - sia perché, considerata la larga adesione anche dei piccoli alla vaccinazione antiCovid che stiamo registrando in queste settimane, l'accesso su prenotazione rende più snelli, rapidi e ordinati gli ingressi all'hub, sia perché, per via delle particolari modalità di diluizione del vaccino a loro dedicato, abbiamo bisogno di programmare esattamente la quantità di dosi pediatriche da somministrare". (ANSA).