Confindustria: Langiu presidente Giovani Sardegna centrale

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Gianluca Langiu è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Sardegna centrale, che raggruppa gli imprenditori under 40 aderenti all'associazione.

Trentotto anni, amministratore dell'azienda Lupinu Innovart di Orosei, è laureato in Scienze politiche ed è impegnato in diverse aziende di famiglia che operano nel settore chimica e materiali per l'edilizia. Langiu è stato eletto all'unanimità nel corso di un'assemblea molto partecipata.

Eletti anche i sei consiglieri che affiancheranno il neo presidente nel suo mandato triennale: Pietro Masini (Tipico srl - Fonni), Riccardo Meloni (La fattoria del Gennargentu srl - Fonni), Eleonora Porru (Licanias de Sardegna srl - Tonara), Alessandro Farris (Far. Plast srl - Barisardo), Mattia Pilosu (Cala Ginepro srl - Orosei), Alessandro Pittorra (Pittorra Autotrasporti srl - Nuoro). Nel direttivo sarà presente anche il presidente uscente Simone Ferreli (Sar.da Pan srl - Lanusei).

Tra i vari punti del programma Langiu ha posto particolare attenzione al passaggio generazionale e alle relazioni con il mondo della scuola e della formazione professionale. Altrettanto importanti i temi dell'innovazione, digitalizzazione e internazionalizzazione. "Da imprenditore, e ancora di più da giovane imprenditore, credo che non possiamo e non dobbiamo arrenderci ma impegnarci per trasformare i vincoli in nuove opportunità - ha detto Langiu -. È fondamentale resistere e innovarsi, affrontando i cambiamenti per non subirli. Un tema che mi sta particolarmente a cuore e su cui intendo lavorare promuovendo incontri e occasioni di approfondimento è quello del passaggio generazionale, che rappresenta una fase molto delicata all'interno delle aziende ed è importante arrivarci preparati.

Se fatto bene, può rappresentare una grande occasione di riorganizzazione e di rilancio dell'attività imprenditoriale. Va però gestito con strumenti adeguati". (ANSA).