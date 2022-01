L'auto in condivisione prenotabile per più giorni

Nuova funzionalità a disposizione degli utenti del car Sharing a Cagliari e Quartu, che potranno tenere l'auto o il monopattino anche per periodi medio-lunghi. In questo modo si può condividere l'auto sia termica sia elettrica o il monopattino per più giorni, a costi contenuti e con un preventivo chiaro Attraverso un preventivo sulla nuova App si potrà sapere quanto si spende per avere a disposizione l'auto o il monopattino per più giorni. Una soluzione ideale per chi, ad esempio, trascorre un fine settimana in un'altra città, per chi fa una trasferta di lavoro lunga più giorni, per lo studente che torna a casa.

"Il car sharing presenta dei limiti, al contrario del noleggio classico non concede all'utente finale un uso esclusivo dell'auto per periodi medio lunghi. Noi - sostiene Riccardo Scasseddu, responsabile tecnico di Playcar - abbiamo creato questa nuova funzionalità e siamo la prima App di sharing ad offrire questo servizio. L'utente ha la possibilità di prenotare un veicolo per lunghi periodi di tempo e offriamo una doppia alternativa: chilometri illimitati o massimale per giorno di prenotazione". In altre parole, diamo al cliente la possibilità di soddisfare tutte le sue esigenze".