Incendio in una palazzina a La Maddalena, nessun ferito

Un incendio scoppiato stanotte intorno alle 3.30 in un sottotetto di una palazzina in via Buonarroti, a La Maddalena, ha danneggiato tre appartamenti, senza causare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di La Maddalena che hanno dovuto lavorare per tre ore per mettere in sicurezza la struttura.

Dopo avere spento le fiamme i vigili hanno proceduto al parziale scoperchiamento della palazzina che ha subito danni ingenti per il crollo di parte del tetto e del solaio. Lo stabile è stato dichiarato parzialmente inagibile.