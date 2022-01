Scuola: adesione alta a screening studenti in Sardegna

Terza giornata di screening dedicata agli studenti sardi in vista del rientro a scuola, lunedì 10 gennaio, dopo le vacanze natalizie.

Lunghe file all'esterno delle sedi individuate, nei vari Comuni, per i test antigenici gestiti dalle Asl locali su indicazione della Regione Sardegna e la collaborazione di sindaci e istituti scolastici.

In attesa dei dati ufficiali, emergono per ora pochi casi di positività al Covid rispetto al gran numero di tamponi effettuati.

Ma per gli studenti non basta: chiedono di rientrare con la Didattica a distanza e per domani è stata proclamata una giornata di sciopero a Cagliari nelle scuole Superiori. "La situazione della pandemia in questo periodo storico è del tutto fuori controllo - spiega Alessandro Frongia, presidente della Consulta provinciale di Cagliari e rappresentante di istituto del "De Sanctis- Deledda" - per non parlare del sistema di trasporti sardo, che non è in grado di soddisfare la richiesta di mobilità da parte degli studenti. Le strutture scolastiche non sono in grado di garantire le norme minime di distanziamento".

A Nuoro, invece, il sindaco Andrea Soddu ha disposto che le scuole riapriranno in presenza solo quando tutti gli screening sugli studenti della provincia saranno conclusi.