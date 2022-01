Scuola: a Oristano 50 studenti positivi su 2300 tamponi

(ANSA) - ORISTANO, 09 GEN - Sono 2300 i tamponi effettuati all'hub vaccinale di Oristano nelle due giornate di screening dedicate agli studenti delle scuole oristanesi. Gli studenti trovati positivi al test rapido sono 50 ed ora dovranno sottoporsi al test molecolare.

I dati sono stati comunicati dalla Asl al sindaco di Oristano Andrea Lutzu.

Sulla scorta dei dati comunicati dalle autorità sanitarie, fatte salve eventuali decisioni della Regione o del Governo, il Sindaco Lutzu ha deciso di confermare per domani, lunedì 10 gennaio, il rientro in classe degli studenti oristanesi.

"Continuiamo a monitorare la situazione e saremo pronti a intervenire nel caso in cui la diffusione del virus lo rendesse necessario" precisa il Sindaco Lutzu. (ANSA).