Scuola: medici Esercito in Sardegna per screening studenti

Partirà sabato 8 anche in Sardegna l'operazione Athena voluta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per rafforzare la campagna di screening anti Covid a favore della popolazione scolastica. Il via contemporaneamente a Sassari, Olbia e Arzachena: al lavoro sabato e domenica quattro team di diagnosi mobile della Difesa (Tdmd), composti ognuno da un ufficiale medico e due infermieri dell'Esercito. Accanto a loro ci sarà il personale sanitario dell'ex Ats ora Ares. I quattro team, all'interno dei centri individuati a Sassari, Olbia e Arzachena, eseguiranno test antigenici sui ragazzi.