Basket: Sassari; resta un positivo verso la sfida di Cremona

In casa Dinamo Banco di Sardegna sembra tornare la normalità. È sempre più probabile che domenica prossima Sassari scenda in campo. Pur in assenza di comunicazioni ufficiali da parte della società, in via Nenni si respira un certo ottimismo. Dei giocatori risultati positivi una settimana fa con dirigenti, elementi dello staff tecnico e dipendenti della società, solo uno non si sarebbe ancora negativizzato. Domani i biancoblù dovrebbero abbandonare gli allenamenti individuali e tornare insieme in palestra agli ordini di coach Piero Bucchi per preparare la trasferta in casa della Vanoli Cremona (palla a due alle 19), valida per la 15/a e ultima giornata del girone di andata (il 14/o turno, che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 2 gennaio, sarà recuperato il 16).

La società lombarda ha fatto sapere ufficialmente che le positività nel suo spogliatoio sono scese a due e che i giocatori guariti potranno effettuare nelle prossime ore le visite mediche previste dal protocollo per il rilascio dell'idoneità sportiva e la ripresa dell'attività.

Tra domani e giovedì si giocheranno tre delle sei partite della 13/a giornata, in calendario il 26 dicembre e saltate per Covid. Le altre tre, tra cui l'impegno di Sassari in casa della Fortitudo Bologna, saranno calendarizzate non appena la situazione dei contagi lo consentirà.