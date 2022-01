Air Italy: arrivano prime lettere di licenziamento

A 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, che non è stata prorogata, arrivano le prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti dell'ormai ex compagnia aerea sardo-qatariota Air Italy. Secondo quanto apprende l'ANSA, la comunicazione - anticipata via mail ad alcuni dei lavoratori - ricorda che il 23 settembre 2021 l'azienda ha avviato la procedura a seguito del blocco delle attività, iter che ora si è concluso. Il licenziamento ha effetto immediato con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

La conclusione di questa vertenza era stata, di fatto, annunciata già dal 29 dicembre quando i rappresentanti dell'azienda non si erano presentati al tavolo con il Governo, Regioni e sindacati. Il confronto si era chiuso con un nulla di fatto e gli stessi liquidatori avevano fatto sapere al ministero del Lavoro che nulla era cambiato rispetto all'ultimo incontro del 15 dicembre e che proprio per questo motivo non avevano ricevuto alcun mandato a presentarsi in videoconferenza.

Così subito dopo Capodanno sono partite le prime comunicazioni ai lavoratori che ora potranno accedere alla Naspi con un regime più favorevole visto che la nuova prestazione prevede una riduzione dell'importo non più dal quarto mese, ma dal sesto e per gli over 50 dall'ottavo mese. Inoltre la Regione Sardegna è riuscita ad accedere al Feg, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che per la vertenza Air Italy ha previsto uno stanziamento di 4,5 milioni (3,8 milioni la quota Feg, 683mila euro quella della Regione) destinato al reinserimento dei disoccupati.

SINDACATI, E' UN DRAMMA SOCIALE - Di fronte all'invio delle prime lettere di licenziamento per i lavoratori di Air Italy è immediata la reazione dei sindacati. "Purtroppo quello che temevamo si sta concretizzando nel peggiore dei modi: il 2022 inizia con 1.322 licenziamenti - dice all'ANSA William Zonca della Uiltrasporti Sardegna - per noi un atto comunque inaccettabile che poteva essere evitato con i soci, Qatar e Akfed, che potevano intraprendere una strada meno dura verso i dipendenti e verso questa nazione che ha dato tanto per la loro azienda. Riteniamo che questo sia un forte dramma sociale per 1.322 famiglie e vedremo quali atti mettere in campo a tutela di questi lavoratori ma soprattutto - aggiunge Zonca - bisogna a capire se il governo, ai massimi livelli, riuscirà a far fare un passo indietro all'azienda o a mettere in atto ammortizzatori sociali. Bisogna anche evitare che vengano disperse queste professionalità per reinserirle nel mercato del lavoro con la garanzia di tutela delle certificazioni e delle abilitazioni, in via emergenziale".

Non riesce a capacitarsi "dell'avvenuto disastro più volte annunciato" il leader della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu. "Le responsabilità sono da ascrivere alla proprietà e alla politica che non ha vigilato abbastanza - denuncia all'ANSA - Solo alcuni giorni fa, hanno continuato a dirci che i ministri stavano interloquendo con il Qatar ed il Fondo Akfed, ma di queste interlocuzioni non vi è traccia. Speriamo che il Governo abbia fatto davvero utto il possibile".