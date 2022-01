Covid: 675 contagi e due morti in Sardegna

Cala ancora la curva epidemiologica in Sardegna dove si registrano 675 ulteriori casi confermati di positività al Covid (891 nell'ultima rilevazione) , sulla base di 3047 persone testate. In totale, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 5538 tamponi. Due i decessi: un uomo di 68 anni e uno di 72, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna. Sale la pressione negli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in più) e quelli in area medica sono 159 (17 in più). Sono 9116 i casi di isolamento domiciliare (+611).