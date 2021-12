Sanità: proteste a Oliena, mancano medici e guardie ridotte

I medici di famiglia scarseggiano e ora a Oliena anche le guardie mediche sono a tempo. Per il sindaco Sebastiano Congiu "tutte le promesse fatte dalla Regione nel 2021, che non si può non definire l'annus horribilis della sanità, rimangono parole al vento rispetto alla realtà del paese e dei tanti centri in cui è ridotta l'assistenza sanitaria". "Nei mesi scorsi - ricorda il primo cittadino - abbiamo avuto interlocuzioni con alcuni medici disponibili a prendere servizio, gli abbiamo proposto anche dei locali comunali come sede ambulatoriale gratuita, ma è chiaro che finché la Regione non dispone i bandi per la copertura delle sedi vacanti nulla può andare avanti".

Nel frattempo l'emergenza sanitaria in paese si acuisce e la situazione peggiora anche sul fronte della guardia medica. "Nieddu ci ha parlato della pubblicazione dei bandi, lo ha promesso in un incontro pubblico ma assistiamo al nulla assoluto - denuncia ancora Congiu - Ci era stata garantita l'istituzione di un servizio di guardia medica h 24 in paesi, come Oliena, dove la situazione è più critica e invece vediamo che non viene coperto adeguatamente neanche l'ordinario. Ci sentiamo presi in giro dalle istituzioni e non riusciamo a vedere la luce per risolvere un problema fondamentale come quello della sanità".