Arrestato dai carabinieri il latitante sardo Graziano Mesina

I Carabinieri del Ros - in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' - hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte Graziano Mesina, latitante da luglio 2020.

Mesina deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte d'appello di Cagliari.



Mesina era nascosto a Desulo, un paese del Nuorese. Sul suo arresto i carabinieri mantengono il più stretto riserbo. Da quanto si apprende, l'ex primula rossa del banditismo sardo si trova ora nella caserma di Nuoro e - secondo quanto riferiscono all'ANSA i suoi legali - lo starebbero trasferendo nel carcere nuorese di Badu 'e Carros. L'ex latitante è difeso dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Lusia Vernier che si stanno recando in carcere.



È stato rintracciato nell'abitazione di una coppia, a Desulo (Nuoro) l'ex primula rossa del banditismo sardo, Graziano Mesina, latitante dal 3 luglio del 2020, quando fuggì dalla sua abitazione di Orgosolo prima di dover tornare in carcere per scontare in via definitiva 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Non si sa bene da quanto tempo Mesina fosse ospitato in quella casa dove lo hanno bloccato i carabinieri del Ros arrivati in piena notte insieme ai colleghi del Gis e del Comando provinciale di Nuoro. Nei confronti dei due, indagati per favoreggiamento, potrebbero scattare provvedimenti.