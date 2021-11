Travolta da auto pirata mentre fa jogging, morta una 41enne

Una donna, Manuela Mura, di 41 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto questa mattina a Carloforte, nel sud della Sardegna, mentre faceva jogging e dopo l'impatto l'automobilista è fuggito. I carabinieri hanno avviato la caccia all'automobilista e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Da quanto si apprende, intorno alle 9 la 41enne stava facendo jogging sul ciglio della strada in località il Giunco quando è stata investita da un'auto e scaraventata sull'asfalto.

Il conducente della vettura si è allontanato. Poco dopo, un'altra persona che transitava nella zona ha visto il corpo della donna e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia municipale e medici, ma ormai per la 41enne non c'era più nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine avrebbero rinvenuto alcuni frammenti di auto e tracce di pneumatici. Adesso è stata avviata una vera e propria caccia al pirata della strada.