Comunali: incompatibile candidato sindaco sconfitto a Olbia

Il Consiglio comunale di Olbia ha dichiarato l'incompatibilità del consigliere comunale e sfidante sindaco alle comunali dell'ottobre 2021, Augusto Navone. Il leader dell'opposizione entro 10 giorni dovrà comunicare al Consiglio la sua scelta: o farà il consigliere comunale o resterà direttore dell'Aera marina protetta (Amp) Tavolara, dove il Comune detiene il 50% delle quote del Consorzio di gestione.

L'aula, assenti i rappresentanti della minoranza che hanno volutamente abbandonato l'aula prima del voto, ha votato con 17 sì per l'incompatibilità dei due ruoli. La contestazione dell'inconciliabilità fra le due cariche istituzionali era stata presenta da due cittadini, che si appellavano alle cause di incompatibilità indicate dall'ex articolo 63 del Tuel. L'Ufficio legale del Comune e la segreteria comunale si sono espresse con due relazioni che, spiegando i dettami del Tuel, demandano, come da legge, la decisione al Consiglio comunale. Navone dal canto suo ha presentato un parere legale redatto dall'avvocato Benedetto Ballero con cui evidenzia l'assoluta insussistenza di cause di incompatibilità fra i due ruoli, e contro la decisione del Consiglio ha già annunciato ricorso al Tribunale ordinario.

Stamattina in aula Navone, sfidante sindaco sconfitto da Settimo Nizzi alle elezioni, ha ribadito le sue argomentazioni, sostenuto dall'opposizione compatta: "Questo atto è un attacco politico, un attentato alla democrazia, contro i 14 mila cittadini olbiesi che mi hanno votato". Accusa respinta dalla maggioranza, per voce del consigliere Pietro Carzedda: "Nessun attentato alla democrazia, noi rispettiamo e applichiamo le leggi. Non volgiamo estromettere Navone dal Consiglio, gli chiediamo di rimuovere le cause di incompatibilità, di scegliere se fare il consigliere comunale o continuare a fare il direttore dell'Amp Tavolara".