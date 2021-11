Maltempo: prorogata allerta arancione in sud Sardegna

Ancora piogge almeno sino alla tarda mattinata di martedì 16. Più o meno con le stesse quantità di precipitazioni (intorno ai 100mm) della bomba d'acqua che ha già investito il Cagliaritano. Massima attenzione soprattutto nel Sarrabus da mezzanotte alle 6 con piogge sino ai 143mm. Sono le indicazioni che arrivano dal servizio meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu per le prossime ventiquattro ore. Così l'allerta arancione per rischio idrogeologico è stata prorogata dalla Protezione civile regionale fino alla mezzanotte di martedì 16. Per lo stesso arco temporale, la zona di Cagliari sarà interessata anche da una criticità ordinaria, con allerta gialla, per rischio idraulico. Codice giallo anche per le zone di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Gallura.

È lo stesso fenomeno che si ripete: aria fredda dall'Atlantico e aria calda del Mediterraneo provocano una perturbazione che si autorigenera e che colpisce Baleari e sud Sardegna. Dopo una mattinata con precipitazioni, ma abbastanza tranquilla, il tempo sta peggiorando con il trascorrere delle ore. La fascia più a rischio è prevista dalla mezzanotte sino alla mattinata di martedì. La Protezione civile raccomanda alla popolazione che, in presenza di fenomeni temporaleschi, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni e, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, di salire ai piani superiori. Inoltre, viene consigliato di limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di urgenza e di tenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedura da seguire. È fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi.