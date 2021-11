Vaccini: ancora 200mila sardi senza neanche una dose

Sono ancora tanti i sardi non vaccinati: secondo il report settimanale del governo aggiornato a venerdì scorso, la quota di popolazione isolana che non ha ricevuto nemmeno una dose è pari a 207.165 su un totale di circa 1,6 milioni di abitanti.

Per converso coloro che hanno completato il ciclo sono 1.241.187 (1.191.282 con doppia dose e 49.905 monodose, con una media di 1.348 al giorno), pari al 77,7% della popolazione complessiva e all'83,6% degli over 12 vaccinabili in base ai sieri attualmente disponibili. Per raggiungere l'80% della popolazione servirà almeno un mese, per il 90% si parla di gennaio 2022.

Attualmente sono 190.363 le persone (l'15,3%) vaccinate più di 6 mesi fa e di queste 49.288 hanno già ricevuto la terza dose (aggiuntiva e booster), ossia il 4,95% della platea dei vaccinabili over 12.. Su oltre 5mila dosi somministrate nella giornata di ieri negli hub isolani, oltre 2mila sono terze dosi, circa 1300 i secondi richiami, mentre meno di 500 le prime inoculazioni, per le quali prosegue il calo.