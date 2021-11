Iniziativa per evitare rischio morte dei grifoni su tralicci

Al via il monitoraggio degli interventi fatti da E-Distribuzione su tralicci e conduttori della rete dell'energia elettrica per evitare, o almeno limitare, i rischi di morte per i grifoni. Si tratta di un'azione prevista da Life Safe for Vultures, il progetto finanziato da Life 2014-2020, il nuovo Programma per l'ambiente e l'azione per il clima. In particolare gli interventi attuati da E-Distribuzione puntano alla sopravvivenza a lungo termine del grifone in Sardegna mitigando l'interazione con le infrastrutture energetiche, tra le principali cause di mortalità dei volatili, che tra il 2018 e il 2021 ha causato nell'isola la morte di 12 grifoni per folgorazione da contatto con le infrastrutture o per collisione contro sostegni, cavi elettrici fuori terra e turbine eoliche.

Sono state individuate tre aree ad alta priorità: Pozzomaggiore, con 14 chilometri di linea da mettere in sicurezza, 51 pali da bonificare e 2 pali già bonificati; Montresta, con 5 chilometri di linea da mettere in sicurezza; Campeda, dove i chilometri di linea da mettere in sicurezza sono oltre 6 e i pali da bonificare 14. Di tutte queste attività ne beneficeranno non solo i grifoni, ma tutta l'avifauna di medie e grandi dimensioni.

Life Safe for Vultures ha avviato contestualmente il monitoraggio sull'efficacia degli interventi in corso, che partirà nei prossimi giorni e andrà avanti sino a fine progetto, nel 2026. Si perlustreranno le linee elettriche prima e dopo gli interventi alla ricerca di volatili feriti o deceduti grazie al monitoraggio del Corpo forestale lungo una traiettoria che avrà per riferimento i cavi in sospensione ma coprirà una banda visiva di 25 metri per lato. Sarà coinvolta l'unità cinofila antiveleno, i cui cani sono preparati per la ricerca delle carcasse, e si ricorrerà all'uso di droni ad alta risoluzione.