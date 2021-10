Ucciso Alessio Madeddu, lo chef sardo che partecipò al reality '4 Ristoranti'

Omicidio nel sud Sardegna: la vittima è Alessio Madeddu, il cuoco di 51 anni di Teulada diventato famoso per la sua partecipazione al programma "4 Ristoranti" con Alessandro Borghese, e balzato alle cronache per aver aggredito i Carabinieri con una ruspa la sera del 2 novembre 2020, atto per il quale era stato condannato per tentato omicidio. Secondo quanto appreso, il cadavere è stato ritrovato a terra davanti al suo locale a Porto Budello. L'uomo sarebbe stato colpito ripetutamente da un'arma da taglio. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia.

I carabinieri del Ris di Cagliari stanno effettuando un sopralluogo a Porto Budello - sulla costa sud occidentale della Sardegna - davanti al ristorante di Alessio Madeddu, il pescatore e cuoco 51enne di Teulada trovato morto questa mattina, ucciso con alcuni colpi di arma da taglio. Con gli specialisti dell'Arma stanno lavorando i colleghi del Comando provinciale e della Compagnia di Carbonia. Sul posto è anche arrivata la pm di turno Rita Cariello e il medico legale Roberto Demontis. La strada provinciale che conduce al ristorante della vittima è presidiata dai carabinieri, che non fanno avvicinare nessuno. Madeddu era diventato famoso per la sua partecipazione al programma "4 Ristoranti" con Alessandro Borghese e, dopo la condanna per l'aggressione ai Carabinieri, era agli arresti domiciliari.