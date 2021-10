Calcio: Cagliari senza Godin a Firenze a caccia di conferme

Il Cagliari cerca conferme e via di uscita dalla zona retrocessione. La partita della possibile svolta è domani al Franchi con la Fiorentina, la squadra che ha lanciato Mazzarri da giocatore. Per il tecnico rossoblu un grosso problema da risolvere: contro Vlahovic deve reinventarsi la difesa per il forfait di Godin e il mancato recupero di Walukiewicz. In casa viola bottino di soli tre punti. "Un caso - ha detto Mazzarri nell'incontro stampa della vigilia - la squadra gioca bene. È una partita difficile, ma noi dobbiamo fare il nostro calcio, essere più fluidi nella fase di possesso".

Molte assenze, tra queste anche quella dell'ex Dalbert. "Non mi piace parlare di chi non c'è - ha chiarito il tecnico - ma chi gioca deve fare bene. E dobbiamo essere sempre più squadra, cercare di fare male a tutti indipendentemente da chi abbiamo davanti". Un Cagliari che si trasforma. "Anche Nandez sta facendo cose diverse - ha ricordato l'allenatore - può giocare in diversi ruoli, per domani ho un'idea ma non la svelo. Per il resto stiamo crescendo, ma gli automatismi possono migliorare di partita in partita".

La squadra dovrà stare attenta anche agli episodi. "Con la Sampdoria abbiamo fatto buone cose ma ci è andata anche bene - ha ammesso - Bisogna puntare sulla prestazione per far girare gli episodi dalla nostra parte". Con la prima vittoria morale più alto. "Viviamo di risultati le facce sono più serene - ha confermato Mazzarri - Ma non dobbiamo pensare che questa vittoria ci abbia fatto diventare invincibili: anch'io sono curioso di vedere come si comporterà la squadra. Ho preparato diverse soluzioni, ma non posso anticipare moduli".

Pavoletti? "Al momento il Cagliari non può permettersi tre punte - ha spiegato - I due che giocano stanno facendo bene, ma ogni volta che posso io Pavoletti lo metto dentro. È importante rispettare gli equilibri per non sbandare. Farias? Sta facendo bene in allenamento: ha delle caratteristiche buone per entrare in partita in corso, lo tengo in considerazione".