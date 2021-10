Aerei: respinto ricorso Volotea su esclusione voli Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 09 OTT - Il Tar della Sardegna ha respinto l'istanza cautelare straordinaria presentata da Volotea, la compagnia aerea che dopo essere stata esclusa aveva chiesto di sospendere la procedura di gara sulla continuità territoriale indetta dalla Regione Sardegna.

Nella tarda serata di ieri, il presidente del Tribunale, Dante D'Alessio, ha decretato che la compagnia low-cost non sarà riammessa alla procedura per l'assegnazione delle tratte in continuità territoriale, e la Regione può dunque procedere con una nuova procedura negoziata annunciata ieri.

L'udienza di merito è fissata per il 20 ottobre, ma la Regione Sardegna conta di affidare già lunedì prossimo le rotte in continuità territoriale tra gli scali di Cagliari, Alghero e Olbia con gli aeroporti di Roma e Milano.

Nelle prossime ore si conosceranno anche le ragioni che hanno convinto il presidente del tribunale amministrativo regionale a rigettare l'istanza cautelare avanzata da Volotea. (ANSA).