Cagliari, torna agibile il ponte del parco di Terramaini

Il ponte in legno di Terramaini ha superato con successo le prove tecniche di collaudo della stabilità: tornerà così ad essere agibile, restituendo la piena fruibilità del Parco ai cittadini cagliaritani. I lavorisi sono resi necessari a seguito dell'incendio del 2016, che coinvolse i canneti adiacenti all'omonimo stagno.

L'intervento, di competenza dell'assessorato comunale della Pianificazione Strategica, Sviluppo Urbanistico e Verde Pubblico, ha ripristinato la piena agibilità degli elementi strutturali compromessi dal rogo. Inoltre, si è proceduto con la sostituzione di tutte le 48 travi del ponte con esemplari in legno di rovere, mentre il tavolato di calpestio e i parapetti sono stati sostituiti con omologhi elementi in legno di larice. Tutti gli elementi lignei sono stati sottoposti ad apposito trattamento con impregnante per la difesa dai parassiti e dagli agenti atmosferici.

Infine, sono stati riportati in efficienza gli ingressi prospicenti il ponte e la rete di illuminazione costituita da punti segna-passo. Venerdì 17 settembre alle ore 10 avverrà la riconsegna del ponte alla cittadinanza, presenti il sindaco Paolo Truzzu e l'assessore della Pianificazione Strategica Giorgio Angius.