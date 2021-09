Scuola: più corse e frequenze bus per studenti cagliaritani

Da martedì 14 settembre, con la riapertura delle scuole superiori, il Ctm amplia la fascia dell'ora di punta con frequenze più elevate dalle 7:30 e fino alle 9 del mattino e dalle 12.30 fino alle 14.30. L'azienda di trasporto pubblico locale metterà a disposizione più mezzi su tutti gli otto Comuni serviti per favorire una migliore distribuzione dei passeggeri.

Alcuni plessi scolastici avranno un servizio dedicato ed esclusivo: a Pitz'e Serra sono previste 15 corse con due in più nell'orario delle 13.05, per il Peretti 8 corse, per l'Agrario di Elmas 5 dal lunedì al venerdì (con 5 corse alle 13.45) e sei per l'alberghiero di Monserrato. Per tutti gli altri istituti ci saranno più autobus a disposizione e più frequenze.

Per favorire una distribuzione omogenea, l'azienda raccomanda a chi può farlo, "di pianificare il viaggio fuori dalle ore di punta utilizzando l'app Busfinder o chiamando il numero verde gratuito 800.078.870 attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30".

Sempre da martedì 14 settembre riprende l'orario di servizio invernale Ctm e vengono riattivate le linee 29 (operativa fino a piazza Matteotti), University Express, QSB e 5/11 (domenica e festivi).

Sono sospesi i servizi estivi: 3P, Poetto Express, 5ZE, 11, Blu Notte, Amico Bus estate. Gli orari sono disponibili sull'app Busfinder e sul sito internet www.ctmcagliari.it.