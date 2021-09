Cagliari, Simona Campus lascia direzione artistica dell'Exma

Dopo sei anni alla guida del progetto Exma - EXhibiting and Moving Arts, preceduti da una lunga collaborazione con il Consorzio Camù, la storica dell'arte Simona Campus lascia la direzione artistica del centro d'arte di via San Lucifero e intraprende un nuovo percorso professionale nell'Ateneo cagliaritano. "Si tratta per me - spiega - di un traguardo importante e allo stesso tempo di un'ulteriore sfida, che abbraccio con entusiasmo e grande senso di responsabilità.

Un nuovo inizio implica sempre un bilancio e nel mio personalissimo bilancio hanno un grande peso gli ultimi sei anni trascorsi all'Exma, un luogo che ho sempre vissuto come fosse casa, abitata da una grande famiglia allargata, capace di cose importanti e bellissime".

La presidente del Consorzio Camù, Francesca Spissu, ringrazia la storica dell'arte "per il prezioso lavoro svolto. Le auguro il meglio per questo nuovo incarico che affronterà portandosi dietro anche tutta l'esperienza fatta con noi. L'auspicio è che le nostre strade non si separino del tutto nemmeno per il futuro per continuare a mettere a frutto tutto il patrimonio di idee e relazioni costruite insieme in questi anni". Nei prossimi giorni, la direzione del Camù comunicherà la composizione della nuova direzione artistica.