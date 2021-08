Mattarella interrompe le vacanze e fa visita al Palinuro

Otto fischi alla banda scanditi dal nostromo e il picchetto d'onore previsto per la più alta carica dello Stato hanno accolto poco dopo le 11 di questa mattina la visita ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palinuro, la nave scuola per allievi sottufficiali della Marina militare. Sull'imbarcazione, che da ieri staziona nella Baia delle Ninfe, nelle acque dell'area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana antistanti il Parco naturale regionale di Porto Conte, è stata issata la bandiera presidenziale per accogliere a bordo il capo dello Stato, che oggi ha così temporaneamente interrotto le vacanze estive in una villa dell'aeronautica militare, a Porto Conte, per un impegno che ha tutti i crismi dell'ufficialità.

Per mare e a terra, tanti ieri hanno atteso che Mattarella raggiungesse la nave scuola, pensando a una visita imminente dopo che l'equipaggio aveva completato le prove generali dell'accoglienza istituzionale. La curiosità degli algheresi e dei turisti è stata ripagata anche durante la notte, quando il buio della rada è stato squarciato da un'illuminazione tricolore di forte impatto.

In realtà però ieri il presidente ha proseguito le proprie vacanze in compagnia dei familiari, coi quali ha visitato la Grotta di Nettuno. Accompagnato dalle guide turistiche, che gli hanno raccontato le caratteristiche uniche del sito, Mattarella è stato accolto dal presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che ha fatto gli onori di casa, dal sindaco Mario Conoci e dalla prefetta di Sassari, Maria Luisa D'Alessandro. A loro il presidente ha manifestato sorpresa per un luogo che desiderava visitare, ma la cui bellezza è andata oltre le attese.

Intanto si apprende che sabato mattina Sergio Mattarella sarà in visita a Porta Terra, sede istituzionale del Comune. Verosimilmente, il capo dello Stato tornerà in città anche domenica mattina per assistere alla celebrazione eucaristica. Sabato pomeriggio, invece, la visita al Parco naturale regionale di Porto Conte. Ma per ragioni di sicurezza il programma potrebbe variare.