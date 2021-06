Vaccini: arrivano dosi Moderna, boccata ossigeno in Sardegna

Gli annunciati tagli sulle forniture Pfizer fanno meno paura in Sardegna dove sono in arrivo più dosi Moderna rispetto alle consegne previste. Non si tratta di una vera e propria compensazione ma di certo garantisce una maggiore tranquillità nel prosieguo della campagna vaccinale nell'Isola. Secondo i dati forniti all'ANSA dall'assessorato regionale della Sanità, tra il prossimo fine settimana e il 15 luglio sono previste 62.800 dosi di Moderna, una prima tranche da 13.600 e due da 24.600: è possibile, però, che ne arrivino anche altre non ancora confermate in calendario.

Sono invece 215 mila le dosi Pfizer attese per luglio con cadenza settimanale tra l'8 e il 29 del mese. Complessivamente il taglio di Pfizer si dovrebbe aggirare tra i 20 e i 25mila. Numeri tutti da confermare nei fatti.