Vaccini: niente boom prenotazioni over12 ma tanti anticipi

La campagna vaccinale non rallenta in Sardegna ma l'atteso boom di prenotazioni per gli over 12, la cui adesione è scattata ieri, non c'è stata. E una parte degli slot, attraverso il numero verde o il portale delle Poste, sono stati occupati da altre categorie che hanno anticipato la prima dose riuscendo a trovare posto anche per oggi. Nelle ultime 24 ore, intanto, sono state somministrate 17.799 dosi di cui 14.013 richiami e 3.786 prime dosi. Complessivamente le inoculazioni effettuate nell'isola arrivano a 1.361.238 di cui prima dose e monodose sono 895.826, cioè oltre la metà della popolazione residente. Il totale dosi consegnate ammonta invece a 1.519.077, mentre la percentuale delle dosi somministrate su forniture è dell'89,6%.