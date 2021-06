Aou Cagliari a Nursind, incentivi Covid non ancora erogati

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - "L'Aou di Cagliari non ha erogato alcuna somma ai dipendenti. Gli incentivi regionali anti Covid saranno dati al personale secondo i criteri e i parametri stabiliti dalla Regione. Non abbiamo margini discrezionali: la Regione ha imposto dei criteri precisi che ovviamente saranno rigorosamente rispettati. Tra l'altro le organizzazioni sindacali saranno convocate il 30 giugno proprio per parlare della questione incentivi alla luce dei fondi erogati dalla Regione". Così la commissaria straordinaria dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, Agnese Foddis, interviene in merito alla alla denuncia dei dirigenti sindacali del Nursind dell'Aou Christian Cugusi, Valentina Bello e Luca Casula, secondo i quali gli incentivi Covid promessi agli infermieri, agli oss e a tutto il personale sarebbero stati elargiti agli amministrativi.

"Infine, è bene ricordare che la Regione stessa - prosegue Agnese Foddis - ha previsto che oltre al personale sanitario, siano assegnati anche al personale tecnico e amministrativo dei piccolissimi incentivi. La motivazione è banale: è proprio grazie al lavoro di questi dipendenti che le strutture in prima linea contro il Covid hanno potuto svolgere la loro attività".

