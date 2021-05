In Marmilla avvisi in tempo reale per incendi e alluvioni

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAG - Attiva la piattaforma dell'Unione di Comuni della Marmilla per avvisare subito i residenti in tempo reale in caso di pericoli legati a calamità naturali.

Si chiama "TetrAlert" e l'invito ai 24mila abitanti dei diciotto Comuni lanciato dal presidente Marco Pisanu è chiaro: "Iscrivetevi in numero sempre maggiore al servizio". Gli aggiornamenti in tempo reale, attraverso messaggi sul proprio smartphone e chiamate telefoniche automatizzate, riguardano tutte le situazioni, da frane a nubifragi a incendi, in grado di mettere a rischio l'incolumità delle persone, di strutture o di altri beni immobili".

Una garanzia di sicurezza per tutti i paesi e le comunità locali", hanno spiegato il responsabile della protezione civile dell'Unione Alessio Ortu e il presidente Pisanu. Negli ultimi anni anche la Marmilla è stata interessata da alluvioni e incendi, che hanno prodotto considerevoli danni in tante comunità locali.

"Informazione e prevenzione devono andare di pari passo per garantire la sicurezza e la tranquillità di tutti", ha chiuso il presidente Pisanu. (ANSA).