Covid: Sardegna vuole passaggio anticipato in zona gialla

"Chiederemo con forza la revisione di quei parametri che ci hanno portato prima in zona arancione e poi in zona rossa dove siamo rimasti per più tempo del necessario, considerato che da tre settimane i nostri numeri sono da zona gialla". Lo ha annunciato a margine della seduta della commissione sesta l'assessore della Sanità della Sardegna, Mario Nieddu, che questo pomeriggio prenderà parte alla conferenza Stato-Regioni in programma dalle 15.

L'esponente della Giunta Solinas chiederà che l'Isola venga ammessa in zona gialla da lunedì prossimo, 10 maggio, quindi una settimana prima rispetto a quanto previsto nell'ordinanza del ministro della Salute Speranza. Ad ogni modo, l'assessore è consapevole del fatto che per il passaggio anticipato in giallo è imprescindibile l'immediata modifica dei criteri di definizione dei colori: "Lo è - spiega Nieddu - nel momento in cui le ordinanze hanno validità per 15 giorni".