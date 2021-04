Air Italy:causa zona rossa slitta a maggio protesta Cagliari

Il Covid e la zona rossa fanno slittare la manifestazione dei lavoratori di Air Italy prevista per lunedì 26 aprile a Cagliari, davanti a Villa Devoto, sede istituzionale della Regione Sardegna. La nuova data indicata dai sindacati è quella di lunedì 3 maggio, alle ore 10, restrizioni anti virus premettendo. Le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Ugl trasporto aereo annunciano anche la convocazione dell'assemblea dei lavoratori che si svolgerà nei giorni precedenti alla manifestazione, in data ancora da definire.

Con la protesta davanti a Villa Devoto i sindacati e dipendenti dell'ex Meridiana, ormai in liquidazione, vogliono tenere alta l'attenzione sulla vertenza che riguarda 1.350 lavoratori fra Olbia e Milano - e 500 famiglie solo in Sardegna - e chiedere ancora una volta con forza alla Regione di adottare soluzioni adeguate per il ricollocamento dei dipendenti.