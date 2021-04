Apre a Ussana nuovo Centro di distribuzione postale

È operativo a Ussana il nuovo Centro di distribuzione postale. La sede, situata in via Monastir 26, con una superfice interna di 470 mq e un piazzale esterno di circa 750, è stata progettata e realizzata in modo funzionale al "Joint Delivery", il modello di recapito introdotto sull'intero bacino territoriale della provincia che garantisce la consegna della corrispondenza e pacchi anche al pomeriggio e il sabato. Il nuovo Centro dispone di attrezzature di ultima generazione che permettono di ottimizzare il lavoro degli addetti. Di nuova concezione gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono ai portalettere di ordinare e gestire la corrispondenza con più velocità.

Responsabile pro tempore del nuovo Centro, per la temporanea assenza della Direttrice Melania Aru, è Andrea Sitzia, 40 anni, in Poste Italiane da 19 anni, attuale direttore del centro di Distribuzione di Assemini, e prima ancora, responsabile del sito di Alghero. "Nel nuovo sito - precisa Sitzia - che ha accorpato le sedi di Monastir, Serrenti e Dolianova sono applicati 18 addetti tra portalettere e operatori interni. Inoltre, sono state adottate tutte le misure per lavorare in sicurezza.

Interventi di igienizzazione e sanificazione della sede e dei mezzi aziendali. Tutti i dipendenti sono stati dotati, compresi gli addetti alle lavorazioni interne, di mascherine giornaliere, guanti monouso e gel detergenti per le mani". Il bacino territoriale di riferimento, suddiviso in 13 zone di recapito, oltre a Monastir ha competenza su altri 11 comuni: Ussana, Barrali, San Sperate, Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis, Serrenti, Nuraminis, Pimentel, Samatzai. A disposizione un parco mezzi che comprende 7 scooter Liberty, 2 Fiat Panda, 3 tricicli endotermici Piaggio Mymoover, 1 Iveco 35 con i quali quotidianamente i portalettere raggiungono circa 45.000 abitanti in oltre 21.000 punti di recapito tra case private e aziende.