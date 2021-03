Calcio:Nazionale a Cagliari contro S.Marino in vista Europei

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAR - La Nazionale torna a Cagliari: venerdì 28 maggio affronterà San Marino alla Sardegna Arena, in un'amichevole di preparazione al campionato Europeo, in programma dall'11 giugno all'11 luglio. L'ultimo appuntamento azzurro alla Sardegna Arena risale all'11 settembre 2018: lo stadio aveva ospitato l'amichevole tra Italia e Albania Under 21 (3-1 il risultato, con i gol di Dimarco, Murgia e Parigini).

L'ultima volta della Nazionale maggiore in Sardegna risale invece al 9 febbraio 2005, per un'amichevole contro la Russia.

L'Italia vinse 2-0 con i gol di Gilardino e Barone, ma fu soprattutto una serata dedicata a Gigi Riva. In quell'occasione, in un clima di festa, venne ritirata la maglia rossoblù numero 11.

In precedenza, la Nazionale si era esibita a Cagliari altre quattro volte: la prima, il 23 dicembre 1967, per un incontro valido per le qualificazioni al campionato Europeo 1968.

All'Amsicora, Italia-Svizzera finì 4-0, doppietta di Domenghini e gol di Mazzola e Riva. L'impianto cagliaritano tornò ad essere sede di una gara di una selezione azzurra a distanza di undici anni: l'8 dicembre 1956 infatti, la Nazionale B aveva incontrato in amichevole la Spagna (1-0 il risultato per gli iberici). Il Sant'Elia ha poi ospitato le amichevoli contro la Spagna (20 febbraio 1971, 1-2, per gli Azzurri gol di De Sisti) e l'Argentina capitanata da Maradona (21 dicembre 1989, 0-0), mentre il 14 ottobre 1992 Italia e Svizzera scesero in campo per l'esordio nelle gare di qualificazione al Mondiale 1994: sotto 0-2 a 7' dalla fine, riuscì prima ad accorciare le distanze con Roberto Baggio e proprio al 90' ad agguantare un insperato pareggio grazie a un gol di Eranio. (ANSA).