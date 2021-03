Vaccini: in Sardegna altre 11.700 dosi di Pfizer Biontech

E' ripreso l'invio di vaccini Pfizer Biontech in Sardegna. Oggi sono state recapitate nell'Isola 11.700 dosi, apprende l'ANSA dall'assessore della Sanità Mario Nieddu. Una notizia positiva anche perché, ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas, "avevamo iniziato a intaccare le scorte". Ovvero, la percentuale di fiale conservate di volta in volta per garantire la seconda inoculazione. Anche se, ha precisato, "il problema è diventato relativo dopo il via libera all'utilizzo degli AstraZeneca anche sugli over 65". Intanto, la Regione è al lavoro sull'allestimento "al più presto" di altri quattro hub per la vaccinazione sul modello di quello della Fiera a Cagliari. In teoria dovrebbero essere localizzati a Sassari, Olbia, Nuoro e Oristano.

PRESTO UN HUB IN OGNI PROVINCIA - "Entro 8 giorni apriremo in ogni provincia della Sardegna un centro di vaccinazione di massa per poter immunizzare in breve tempo gli over 80 e i soggetti fragili". Così all'ANSA il commissario straordinario di Ares-Ats Massimo Temussi. "Stiamo predisponendo tutto - spiega - sia dal punto di vista della logistica che delle equipe sanitarie da destinare a ogni centro di vaccinazione, sulla base delle buone pratiche di Cagliari e del Medio Campidano dove si è completato lo screening con i tamponi rapidi".

"Quanto agli altri punti di somministrazione da dislocare nei paesi dobbiamo valutare provincia per provincia - precisa Temussi - Ci stiamo inoltre organizzando per portare in Sardegna un numero di vaccini sufficienti a coprire queste fasce di popolazione a cui è stata data precedenza". Sulla modalità delle chiamate delle persone interessate il commissario spiega: "Gli over 80 e i soggetti fragili avranno l'appuntamento o via sms, qualora abbiano fornito un numero di telefono nella fase di iscrizione, oppure tramite il Comune di appartenenza. Per chi sarà impossibilitato a spostarsi predisporremo alcune equipe di sanitari che andranno a domicilio".