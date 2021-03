Cagliari: Semplici, è ancora lunghissima ma strada è giusta

(ANSA) - CAGLIARI, 03 MAR - Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari. E anche per Leonardo Semplici: "È stato un bel primo tempo- ha detto l'allenatore della squadra sarda -, abbiamo avuto un buon approccio. Nella ripresa abbiamo un po' sofferto ma senza concedere troppe situazioni favorevoli al Bologna. I ragazzi stanno tirando fuori le loro qualità: la nostra salvezza dipende da noi. Abbiamo anche margini di miglioramento".

Intanto il ruolino di marcia con il nuovo tecnico è di tre gol fatti e zero subiti: "Ho dato due o tre principi sulla fase di non possesso - ha spiegato Semplici - ma ancora non abbiamo fatto niente. È ancora lunghissima, ma questa è la base per ripartire con serenità". Rugani? "Un problema alla gamba- ha detto- domani vedremo". Gli ultimi cambi? "Abbiamo una rosa valida, tutti sono importanti. Se lavoriamo con questa dedizione possiamo fare un'impresa straordinaria". (ANSA).