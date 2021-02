Lingua blu:"possibile riduzione area blocco movimentazione"

(ANSA) - SASSARI, 22 FEB - "È possibile che già da questi prossimi giorni ci possa essere un'ulteriore restrizione del perimetro della zona posta a vincolo sulla Lingua blu, per le sole zone di Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari, lasciando dunque libere Nuoro, Ogliastra, Sassari e la Gallura". Lo fa sapere Daria Inzaina, responsabile per il settore bovino di Confagricoltura.

"Sul sierotipo 3 avevamo chiesto da tempo un intervento per l'immediato inserimento dei costi Pcr a carico del sistema pubblico e non dell'allevatore e questo è stato accolto - aggiunge - i soldi sono stati stanziati. Non potevano essere inseriti in questa Finanziaria tecnica, ma sono pronti per essere immessi nella prossima e, dunque, gli allevatori non pagheranno questo esame. Questo è un esempio di come con il dialogo con le istituzioni, spesso, si possono risolvere i problemi senza la necessità di alzare polveroni dove non ci sono", conclude. (ANSA).