Basket: Dinamo a Tenerife per andare avanti anche in Europa

Dopo aver staccato il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia grazie al successo a Bologna contro Reggio Emilia, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna va in Spagna con l'obiettivo di ottenere il pass per la seconda fase di Champions League. Mercoledì 6 gennaio alle 20.30 i biancoblu saranno di scena sul campo dell'Iberostar di Tenerife per la quinta giornata del girone eliminatorio.

Dopo il successo in terra emiliana, coach Gianmarco Pozzecco e i suoi giocatori non hanno fatto rientro sull'isola e sono partiti verso Tenerife. "È la prima doppia trasferta della stagione e sono contento che capiti dopo una vittoria, abbiamo modo di unirci ancora di più e passare questi giorni insieme", afferma il tecnico. "A Tenerife ci aspetta un'altra sfida tosta, sono convinto che possiamo fare bene per centrare anche l'obiettivo che ci siamo prefissati in coppa", aggiunge Pozzecco.

A distrarre l'ambiente dall'appuntamento, già decisivo dopo il passo falso casalingo contro i danesi del Bakken Bears, è però il mercato. Sebbene la società, lo staff tecnico e i compagni siano pronti a scommettere su Justin Tillman e siano disposti ad aspettarlo ancora, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo trasferimento a Brescia. Arrivato tardi a causa della pandemia, a sua volta risultato positivo e poi fermato da un infortunio, Tillman sta facendo fatica a inserirsi in meccanismi che nel frattempo si erano dovuti adattare alla sua assenza.

Certo del suo talento, il coach anche di recente ha detto che vale la pena di attenderlo. Ma la soluzione finale al rebus potrebbe arrivare dalla Germani, che, dopo l'infortunio di Christian Burns operato domenica per la riduzione della frattura scomposta del quinto osso metacarpale della mano destra, pensa a lui come sostituto ideale. In Lombardia pare che Tillman sia atteso già dalla prossima settimana. Se la trattativa dovesse concludersi con buona pace di tutti - compresa la Dinamo alla quale spetterebbe un buyout - Sassari dovrà pensare a come completare il roster del Banco, sperando di dover continuare a combattere su due fronti: campionato e Champions. Anche in quest'ottica la sfida di domani ha il suo peso.