Ersu: Sassari, arrivano 15mln per il 100% dei beneficiari

Il 100% degli studenti idonei al bando "borsa di studio" riceveranno il contributo economico da parte di Ersu Sassari. Grazie al lavoro degli uffici amministrativi dell'ente, nonostante il difficile periodo dovuto al Covid-19, si è potuti arrivare nella giornata alla pubblicazione delle graduatorie definitive, decretando la copertura totale delle borse per tutti gli aventi diritto.

Si aggira intorno a 15 milioni di euro lo stanziamento approvato per la copertura dei benefici. I fondi sono la somma tra il gettito della tassa regionale pari a 1.143.272.00 euro, fondi regionali per un valore di 4.495.885,euro a cui si aggiungono 6.045.189 euro del fondo integrativo statale, più gli avanzi di amministrazione per un totale di circa 3,4 mln Su 5141 domande presentate da altrettanti studenti e studentesse iscritti nei corsi dell'Università di Sassari, il Conservatorio "L. Canepa" o l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", oltre all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, sono risultati idonei 4224 studenti, di cui 4110 in possesso dei requisiti di merito al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando e 114 che hanno usufruito del cosiddetto bonus Covid per raggiungere i requisiti minimi di merito.

Sono 917, invece, gli studenti e le studentesse che non hanno raggiunto i requisiti di merito e reddito per ottenere un posto in graduatoria.

"Si tratta di un grande risultato per il diritto allo studio in Sardegna - ha sottolineato Massimo Sechi, presidente di Ersu Sassari - In un momento storico come questo, dove la pandemia ha messo a dura prova la tenuta delle casse dello stato e di conseguenza delle regioni, riuscire a garantire a tutti gli idonei il sostegno economico che meritano non è un risultato scontato, anzi. Faccio i miei più sentiti ringraziamenti - ha concluso Sechi - a tutto il personale dell'ente che ha lavorato senza sosta in questi ultimi mesi per arrivare a questo traguardo".