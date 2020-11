Svolta indagini omicidio in Ogliastra dopo 3 anni,un arresto

A tre anni di distanza dai fatti, c'è una svolta nelle indagini per l'omicidio di Fabio Longoni, di 39 anni, e per il tentato omicidio di Daniele Congiu, ora 40enne, entrambi allevatori di Villagrande colpiti con un fucile cal. 12 mentre andavano al loro ovile nelle campagne del paese.

Indagini che hanno portato all'arresto del presunto autore dei reati.

L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Lanusei in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale ogliastrino Francesco Alteri,o su richiesta del Pm Biagio Mazzeo.

I dettagli dell'attività saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle 10.30 nel Comando provinciale dei carabinieri di Nuoro dal Procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo e dal comandante della Compagnia Carabinieri di Lanusei Giuseppe De Lisa.