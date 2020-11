Conad: iper ex Auchan Pirri riapre con nuova insegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 NOV - Inaugura lunedì 30 novembre il nuovo Spazio Conad di Cagliari, in via Dolianuova 35, all'interno del Centro Commerciale Marconi a Pirri. Dopo i cambi insegna di Cagliari Santa Gilla e di Olbia Sa Marinedda dello scorso giugno e di Sassari Predda Niedda ad ottobre, anche questo quarto punto vendita ex Auchan, passa a Conad.

Il negozio riapre grazie ad un restyling al momento parziale in grado di renderlo operativo per il periodo natalizio con l'obiettivo di portarlo a termine nei prossimi mesi al fine di trasformalo in ciò che l'insegna Spazio Conad rappresenta realmente.

"Con l'apertura di Spazio Conad di Cagliari, prosegue il programma delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese da Conad Nord Ovest, con l'obiettivo di confermarsi leader e essere punto di riferimento per convenienza, qualità e servizi - dichiara Michele Orlandi, responsabile rete Sardegna di Conad Nord Ovest - Abbiamo accelerato la presa in carico del negozio e voluto riaprire in tempi rapidi in modo da non far mancare un servizio essenziale proprio sotto le festività al quartiere di Pirri, ma anche a tutta Cagliari. In programma c'è una grossa ristrutturazione che cambierà definitivamente il volto di questa grande superficie di vendita trasformandola in ciò che di meglio Spazio Conad ha da offrire e, unitamente a questo progetto, sarà ristrutturato anche l'intero Centro Commerciale - aggiunge - Crediamo fermamente in questo impegno di valorizzazione commerciale del territorio ed il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi, al legame con il territorio e con la comunità, valorizzando attentamente prodotti e produzioni locali".

Il punto di vendita è aperto con orario continuato da lunedì a domenica, dalle 8.30 alle 21. (ANSA).