Influenza: quasi 76mila vaccini disponibili in Assl Cagliari

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale nel territorio della Assl di Cagliari: sono stati infatti disponibili 75.800 dosi del vaccino antinfluenzale (pari alla metà del fabbisogno per l'intera stagione), con le quali sono stati già riforniti gli ospedali del territorio, le Rsa, le Case di cura e poliambulatori che ne hanno fatto richiesta. Inoltre, dalla scorsa settimana sono state già consegnate 50.000 dosi a 305 medici di famiglia e a diversi pediatri di libera scelta. Questa è solo una prima tranche consegnata ai medici: le altre saranno date nel corso della campagna antinfluenzale.

"Quest'anno vaccinarsi è ancora più importante - spiega Gabriele Mereu, responsabile Vaccinoprofilassi della Assl di Cagliari - allo scopo di non aggravare ulteriormente il peso sul nostro sisitema sanitario con ulteriori ricoveri e decessi in aggiunta a quelli causati dal nuovo corona virus". "Altri fattori favorevoli alla vaccinazione - spiega sempre Mereu - sono quelli legati alla più agevole diagnosi di Covid 19, a causa della similitudine dei sintomi, oltre che per il rafforzamento del nostro sistema immunitario capace così di aiutarci a combattere meglio, attraverso quel meccanismo chiamato di "immunità agnostica", anche contro altri microrganismi, e tra questi il nuovo coronavirus".

I vaccini per la stagione 2020 - 2021, quadrivalenti, proteggeranno contro tutti e quattro i sierotipi e quest'anno rispetto all'anno precedente si registrano variazioni nel sierotipo AH1N1 (Guangdong/Maonan), nel sierotipo AH3N2 (Hong Kong) e nel sierotipo B lineage Victoria (Washington), mentre il quarto sierotipo B, lineage Yagamata,sarà lo stesso dell' anno precedente (Phuket). "Pertanto - fa sapere la Assl - coloro i quali sono stati vaccinati nel corso della stagione 2019 - 2020 non sono protetti quest' anno contro i nuovi sierotipi circolanti".