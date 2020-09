Carabinieri: cambio al vertice Noe di Sassari, arriva Ceron

(ANSA) - SASSARI, 16 SET - Il Nucleo operativo ecologico (Noe) dei carabinieri di Sassari ha un nuovo comandante. È il capitano Andrea Ceron, che subentra al colonnello Giorgio Sanna.

Originario di Treviglio, in provincia di Bergamo, Ceron è laureato in Giurisprudenza e ha frequentato dal 2008 al 2013 l'Accademia militare di Modena e la Scuola ufficiali carabinieri di Roma. È stato istruttore e comandante di plotone alla Scuola allievi carabinieri di Torino, per poi comandare, fino al novembre 2016, la prima Sezione del nucleo radiomobile torinese.

Prima di arrivare a Sassari, il capitano ha comandato la compagnia di Arona, sul lago Maggiore.

"La Sardegna è sempre stata nei miei pensieri come tappa del mio percorso professionale", afferma. "Sono soddisfatto di essere qui e di dover intraprendere una esperienza nuova e impegnativa - conclude - in un settore così importante in generale e così rilevante in particolare in una regione come la Sardegna".

