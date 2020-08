Coronavirus: sindaco Orgosolo, altri 8 casi in paese

Ci sono otto nuovi casi di positività al coronavirus a Orgosolo, che si vanno ad aggiungere ad altri sei casi già registrati nei giorni scorsi. E ora il focolaio del paese barbaricino inizia a preoccupare. Tanto che il sindaco Dionigi Deledda, in uno comunicato diffuso per un aggiornamento sui nuovi contagi, si è premurato di sentire le autorità competenti per eventuali provvedimenti in merito.

"E' appena giunta comunicazione da parte di Ats Sardegna di 8 nuovi casi di positività al covid 19 che si sommano ai 6 positivi già comunicati; a questi va aggiunto un altro caso per il quale ho avuto comunicazione per le vie brevi, per un totale di 15 casi di persone positive - fa sapere il primo cittadino - Il servizio di igiene pubblica ha prontamente provveduto a porre in quarantena obbligatoria le persone interessate e ad avviare l'indagine epidemiologica per ricostruire la l'eventuale catena dei contagi.

Preso atto della frequenza di nuovi casi di covid 19 osservati nell'ultima settimana - sottolinea il sindaco - e considerato che il covid ha modalità di contagio esponenziale, avrò premura nella mattinata di domani (oggi ndr) di sentire l'Ats di Nuoro, Prefetto e Regione Sardegna per eventuali provvedimenti in merito".