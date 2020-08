Camera commercio: Visconti alla guida ente nord Sardegna

Stefano Visconti è il nuovo presidente della Camera di Commercio del nord Sardegna. L'imprenditore alberghiero di Alghero è stato eletto all'unanimità dal consiglio camerale, riunitosi per la prima volta. Ne fanno parte per il settore Agricoltura Ermanno Mazzetti e Matteo Antonio Luigi Luridiana, per l'Artigianato Maria Amelia Lai e Benedetto Fois, per l'Industria Giovanni Salvatore Conoci e Francesco Maria Carboni, per il Commercio Paolo Murenu, Giuseppina Mura e Massimo Cadeddu, per le Cooperative Gavino Soggia, per il Turismo Stefano Visconti e Gavina Braccu, per i Trasporti Achille Carlini, per il Credito e le Assicurazioni Mario Bruno, per i Servizi alle Imprese Alessandro Cossu e Piergiuseppe Canu, per i sindacati Giuseppe Maccioccu, per le associazioni dei consumatori Salvatore Fois, per i liberi professionisti Ernesto Usai. Visconti, già presidente di Federalberghi Confcommercio per il nord Sardegna e promotore nel periodo della maggiore crisi aeroportuale ad Alghero della raccolta di fondi da destinare al traffico aereo, succede a Gavino Sini, suo concittadino, alla guida dell'ente camerale per 18 anni.