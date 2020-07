Debutto per l'Arena della musica nel parco di Piazza Nazzari

Una nuova arena per la musica tra i palazzi del centrale quartiere di San Benedetto. Tutto è pronto per l'inaugurazione dello spazio di piazza Nazzari all'insegna delle normative anti coronavirus: dagli ingressi contingentati ai musicisti e al coro protetti da lastre di plexiglass.

Si parte stasera con la rassegna "classical parco" e un concerto diretto da Giampaolo Bisanti. Mentre domani è prevista una replica "Apriamo uno spazio importante per la città- ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu in conferenza stampa - dopo dieci anni: un segnale di ripresa per Cagliari".

Gli spazi a disposizione saranno gestiti dal Teatro Lirico. Ma ad agosto, quando la struttura di via Sant'Alenixedda, si fermerà il comune potrà affidare lo spazi ad altri richiedenti. Musica nel rispetto del popoloso quartiere: "Decibel limitati - ha assicurato il soprintendente Nicola Colabianchi - e orari compatibili con il riposo notturno".

L'intervento è stato effettuato dall'assessorato ai lavori pubblici del Comune e finanziato dalla Regione. Fra allestimenti e attrezzature anche un nuovo palcoscenico, copertura attrezzata, due torri sceniche, nuovo sistema audio e in sistema di ricezione radio digitale capace di riprendere dodici cantanti lirici. I finanziamenti ammontano a 778mila euro per allestimenti e forniture e a 133mila euro per lavori di manutenzione.