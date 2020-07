Fase 3: turisti Usa bloccati in aeroporto a Cagliari

Un gruppo di turisti arrivato in Sardegna a bordo di un aereo privato proveniente dal Colorado, negli Usa, è da questa mattina fermo all'aeroporto di Cagliari-Elmas in attesa di sapere se i passeggeri possono sbarcare, oppure se le limitazioni legate alle norme sul Coronavirus li costringeranno a tornare a casa. Da quanto si apprende si tratta di una decina di persone provenienti dagli Usa che dovevano trascorrere un periodo di vacanza nel sud Sardegna. Atterrati all'aeroporto durante i controlli di frontiera sono emersi i problemi. Da oggi l'Unione europea ha aperto ai voli internazionali, lasciando fuori però alcuni Paesi tra i quali proprio gli Stati Uniti. Bisognerà adesso capire se i turisti potranno sbarcare, rimanendo poi in quarantena per 14 giorni, oppure se dovranno tornare indietro. La decisione spetterà agli organismi istituzionali e non alla Sogaer, società di gestione dell'aeroporto, che risulta estranea alla vicenda.