Il Lirico di Cagliari nel viaggio musicale di Rai5

(ANSA) - CAGLIARI, 03 GIU - Il viaggio musicale di Rai5 tra i teatri d' Opera italiani fa tappa anche a Cagliari, dal 28 dicembre al primo gennaio. Anche il Teatro Lirico ha infatti sottoscritto l'accordo tra RAI Cultura e Anfols, Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche. Una collaborazione che ha dato il via a una programmazione da lunedì 1 giugno e fino a dicembre.

"Tra i titoli in programma ci saranno anche due grandi opere di atmosfera natalizia, inserite nel palinsesto RAI appositamente a fine anno", annuncia all'ANSA il sovrintendente del Teatro Lirico di Cagliari Nicola Colabianchi. Saranno infatti trasmessi anche "Gli stivaletti", opera comica fantastica di Cajkovskij nell'allestimento del Lirico del gennaio 2000 e "La bohème" di Puccini andata in scena al Lirico nel febbraio del 1998 con il grande Andrea Bocelli e il soprano Daniela Dessì, artista di fama internazionale scomparsa nel 2016.

Per sei mesi e per cinque giorni di seguito di volta in volta tutti i giorni - da lunedì a venerdì alle 10 e il mercoledì anche in prima serata alle 21.15 - sarà proposta una selezione di spettacoli in molti casi storici, recuperati con un approfondito lavoro di ricerca negli archivi Rai e dei teatri stessi o messi in scena di recente e proposti per la prima volta in TV.

Dopo il Teatro dell'Opera di Roma sarà la volta del Maggio Musicale Fiorentino, poi ancora il San Carlo di Napoli e via via il Regio di Torino, Arena di Verona, Massimo di Palermo, Comunale di Bologna, Fenice di Venezia, Carlo Felice di Genova, Petruzzelli di Bari, Verdi di Trieste e il Teatro Lirico di Cagliari.

"Questo ciclo di spettacoli rappresenta una preziosa occasione di promozione del sistema Paese che rimette al centro della programmazione Rai quel prezioso e inestimabile patrimonio che è rappresentato dal grande melodramma di cui le Fondazioni lirico-sinfoniche sono depositarie", commenta il presidente dell'Anfols Francesco Giambrone. (ANSA).