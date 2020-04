Slitta concerto di Giovanni Allevi a Cagliari

Slitta a data da definirsi il concerto di Giovanni Allevi sul palco del Teatro Doglio a Cagliari. Lo spettacolo era stato fissato per il 18 aprile e doveva inaugurare ufficialmente la struttura al centro di Cagliari.

I biglietti venduti rimarranno validi per la nuova data che verrà comunicata appena possibile, in base all'evolversi dell'emergenza Coronavirus.

Il pianista e compositore ascolano avrebbe dovuto inaugurare, con l' unica data in Sardegna del tour 2020, il nuovo spazio scenico in via Logudoro. Una struttura restituita alla città a 37 anni dalla chiusura e che rinasce all'interno di Palazzo Doglio, il nuovo complesso alberghiero di lusso, nello spazio a pianta trapezoidale tra le centrali vie Logudoro, Goceano e Nuoro. 1000 posti tra platea galleria con tanto di balconata e due logge, arredo sobrio e minimalista giocato sui colori verde grigio e tortora.