Sanremo, Morandi: "Sono venuto a salutare l'ultimo Festival di Amadeus"

dell'inviata Giorgiana Cristalli

"Siamo venuti a salutare l'ultimo Festival di Amadeus": lo dice all'ANSA Gianni Morandi, intercettato, insieme alla moglie Anna, all'arrivo in hotel a Sanremo dove sarà ospite all'Ariston nella terza serata di giovedì. "Anche Ama era sorpresissimo degli ascolti, dopo quelli da record dello scorso anno... E' un maestro, sa costruire il cast e i meccanismi dello spettacolo in modo abbastanza unico. E' bravissimo", dice dell'amico presentatore e direttore artistico del Festival. "Oggi in auto abbiamo ascoltato tutte le canzoni di Sanremo alla radio: Big Mama, Emma, Annalisa, Angelina Mango... Tutti pezzi molto ritmici", aggiunge Morandi che lo scorso anno insieme ad Amadeus ha presentato tutte le cinque serate della kermesse.

Tra le canzoni che lo hanno colpito di più c'è 'Pazza' di Loredana Bertè. "Ha un testo molto forte, che fa la differenza, unito ad una bella musica rock. La sua - dice Morandi - sarebbe una bella vittoria. Sono contento del risultato della prima serata (con il voto della sala stampa Bertè era prima ndr) ma bisognerà vedere cosa succede ora". Anche i pezzi degli altri 'senatori' del Festival lo hanno colpito. "La canzone preferita da mia moglie è quella dei Ricchi e Poveri", dice. "Mi piace il pezzo di Mahmood", ribatte lei mentre consegna i documenti e i bagagli nella reception dell'albergo. "ma non si può dire", aggiunge Anna, forse condizionata dalle ragioni di opportunità per le quali, lo scorso anno, facendo parte dell'organizzazione del Festival, avevano le bocche cucite per non condizionare la gara. Quest'anno il Gianni nazionale ha meno responsabilità: è un ospite e dice di essere stato convocato all'ultimo momento. "Ho sentito Gianni e gli ho detto 'se non hai impegni, fai un salto", racconta Amadeus. Gianni gli fa eco: "Mi ha detto 'viene anche Ibra'", ma Ibrahimović era ospite della prima serata di martedì. "Sanremo mi piace! Belle le canzoni e forti sti due!", aveva scritto su Instagram Morandi nel corso della serata di debutto di Sanremo postando una sua foto davanti al televisore, con Amadeus e Marco Mengoni sullo sfondo. Sveglio per seguire anche Viva Rai2!, aveva poi mandato un messaggio di saluto a tarda notte in diretta a Fiorello che lo aveva letto. Tutti segnali di avvicinemanto al ritorno nella città dei fiori.