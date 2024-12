Fonti azienda su crepa su copertura Tap, 'nessun pericolo'

La copertura in cemento del tubo del gasdotto Tap, che si trova diversi chilometri sott'acqua, è danneggiata in un punto da una crepa ma - a quanto si apprende da fonti della multinazionale - non ci sarebbero pericoli perché il tubo del metanodotto è intatto e non rischia di rompersi, e quindi non sarebbero possibili fuoriuscite di gas. Il Tap è il gasdotto che porta metano dall'Azerbaijan all'Italia, approdando sulle coste di Melendugno, in provincia di Lecce. Le stesse fonti riferiscono che nei prossimi mesi è prevista un'attività di manutenzione ordinaria.

A quanto si apprende, per l'attività di manutenzione ordinaria Tap ha chiesto al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di valutare l'esclusione della Via, ovvero della procedura di valutazione d’impatto ambientale, in quanto l’azienda ritiene che sia già sufficiente la precedente Via già rilasciata. Su questa richiesta è attesa la risposta del ministero.



