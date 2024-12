Tap, 'condotta integra, traporto gas prosegue in sicurezza'

"Non c'è alcuna crepa nel gasdotto: l'integrità strutturale della condotta in acciaio non è minimamente in discussione. Il trasporto del gas prosegue in piena sicurezza come è sempre avvenuto nei quattro anni dall'entrata in funzione del gasdotto". Lo precisa Tap in una nota, con riferimento, spiega, "ad alcune notizie che circolano in queste ore e ad alcune interpretazioni errate di documenti e foto relativi ad una ispezione della condotta a mare e ad un intervento di manutenzione della medesima". Nella nota, Tap inserisce anche il link alla documentazione sul sito del ministero dell'Ambiente. E spiega che "un tratto della condotta sottomarina" è "rivestita da uno spessore di appesantimento realizzato con calcestruzzo armato" che "ha uno spessore di circa 15 centimetri"; e "il fatto che appaiano delle fessurazioni sulla sua superficie è 'fisiologico'".



